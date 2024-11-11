ОбществоПолитикаПрезидентЭкономикаТехнологииПроисшествияРегионыКультураЗдоровьеСпортВ миреТелеграм новостиКругозор

Стариков об итогах года в Прибалтике: Жители стали беднее

Стариков об итогах года в Прибалтике: Жители стали беднее

Жители Литвы, Латвии, Эстонии стали беднее, потому что оплачивать натовский полигон - довольно дорогое удовольствие. Таким мнением в программе "Это другое" поделился главный редактор информагентства Baltnews Андрей Стариков.

Изображение

"Если деньги идут на казармы для бригад разных натовских стран, эти деньги не попадают жителям Литвы, Латвии, Эстонии. Их карман беднеет, беднеют учителя, беднеют врачи. Экономика работает на войну, на превращение этих государств в полигоны. Поэтому они стали беднее за год, их стало меньше", - отметил он.

Андрей Стариков:

"Депопуляция продолжается. Латвия поставила антирекорд по рождаемости. Исторически максимально низкие значения. Люди не рождаются. Те, кто есть, уезжают, потому что экономика обслуживает исключительно военную инфраструктуру. Если ты вне этих подрядов на строительство полигонов, установку ежей на границах, если ты не оперируешь этими деньгами, будучи депутатом, министром и кем-то приближенным, то делать тебе, собственно, нечего. Надо зарабатывать, поэтому эмиграция никуда не девается, она не исчезла, но нельзя сказать, что уехали все".

По его словам, год от года находятся люди, которые принимают решение податься на заработки в Великобританию, Ирландию и Германию, хотя и там сегодня далеко маслом не намазано. Тем не менее, это лучше, чем в Латвии, Литве и Эстонии.

"Стало более недоступным жилье, особенно по Эстонии. Цены поползли вверх. В целом по Прибалтике дефицит ввода в эксплуатацию новых объектов. Деградирует социальная среда (дороги, здания), откладываются ремонты, потому что приоритет - это то, что они называют обороной, хотя это никакая не оборона, это, по сути, провокация и распил денег, - обратил внимание эксперт. - Поэтому по таким бытовым итогам люди стали беднее, к сожалению. Это следствие антироссийской, антибелорусской политики, которую проповедует политический класс Литвы, Латвии, Эстонии".

ЭстонияЭто другоеЛитваЛатвия

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все