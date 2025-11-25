Большинство немецких городов оказалось на грани банкротства из-за дефицита госбюджета

Большинство городов Германии оказалось на грани банкротства из-за дефицита госбюджета. Об этом пишет Bild на основе данных региональных властей.

Отмечается, что общий дефицит немецких населенных пунктов и муниципалитетов составил 30 млрд евро. Крупнейший финансовый коллапс возник у Берлина (4,3 млрд евро), далее с большим отрывом и показателем в 600 млн евро следует Кельн.