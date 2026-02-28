Из-за атак по Ирану нефтяные танкеры пересматривают маршруты

Нефтяные танкеры вынуждены пересматривать маршруты. После ударов по Ирану многие судна с нефтью избегают прохождения через Ормузский пролив, который соединяет богатый нефтью Персидский залив с открытым морем. В то время как некоторые суда продолжают проходить, танкеры скапливаются с обеих сторон Ормузского пролива, свидетельствуют данные отслеживания, сообщает Bloomberg. По данным агентства, некоторые владельцы танкеров решили пересмотреть свою политику в отношении транзита, но другие советуют судам действовать с осторожностью.