Лидер итальянской партии "Лига" требует вернуть российские энергоносители и снять санкции

Вице-премьер Италии, министр транспорта и лидер партии "Лига" Маттео Сальвини призвал возобновить поставки энергоресурсов из России. Об этом он заявил на митинге правых партий ЕС "Патриоты за Европу". Если санкции сняли в Вашингтоне, это же должны сделать и в Брюсселе", - сказал Сальвини.