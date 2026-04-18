Лидер итальянской партии "Лига" требует вернуть российские энергоносители и снять санкции
Автор:Редакция news.by
Вице-премьер Италии, министр транспорта и лидер партии "Лига" Маттео Сальвини призвал возобновить поставки энергоресурсов из России. Об этом он заявил на митинге правых партий ЕС "Патриоты за Европу". Если санкции сняли в Вашингтоне, это же должны сделать и в Брюсселе", - сказал Сальвини.
Митинг правых в Милане завершился напряженно в связи с контрпротестом против партии "Патриотов". Конкурирующие группы проводили параллельные марши по всему городу. В итоге контрмитинг перерос в столкновения, полиция применила водометы и слезоточивый газ для разгона демонстрантов.