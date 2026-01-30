Литовцы возмущены скачком цен на топливо - дрова и гранулы дорожают по несколько раз в день

В Литве на рынке отопительных ресурсов разгорается ценовой хаос: дрова и гранулы дорожают по несколько раз в день.

С наступлением морозов жители жалуются, что топливо стало недоступным, а отдельные магазины меняют ценники утром и вечером. Люди подозревают картельный сговор между продавцами.

Подорожание коснулось и дров, где связка за короткий срок выросла с 5 до 8 евро. Торговцы, по словам очевидцев, вовсе не скрывают, что пользуются ситуацией. Глава ассоциации поставщиков тепла отметил, что пока морозы не спадут, о снижении цен говорить невозможно. Эксперты предупреждают: февраль может стать еще холоднее, а значит, рост цен продолжится.