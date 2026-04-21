Народное хозяйство ФРГ обрушилось в сильнейший кризис

В сильнейший кризис за последние 20 лет обрушилось народное хозяйство ФРГ. Это следует из доклада Института немецкой экономики.

Из тысячи компаний, работающих в промышленности, сфере услуг и строительстве, 43 % отметили, что дела идут хуже, чем год назад. При этом 37 % субъектов хозяйствования вынуждены сократить штат.