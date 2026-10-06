Как напасть на Капитолий, сесть в тюрьму как внутренний террорист, а выйти уже патриотом и заработать на этом? Это Америка. Вернее, в этом вся Америка. Страна молодая, дерзкая, государство больших сделок и решений.

США всегда готовы делиться своей демократией с помощью мягкой силы, а если не пройдет, хлестнут санкционной плеткой или выдвинут авианосцы и бомбардировщики.

Помещения Капитолия знакомы со сводок новостей от 6 января 2021 года, когда, по разным оценкам, от 2 до 2,5 тыс. человек ворвались в здание и попытались помешать заседанию Конгресса, который должен был утвердить победу на президентских выборах Джо Байдена. Судьба их в дальнейшем сложилась по-разному.

Выборы в США все помнят хорошо. Там были украденные голоса и фейковое голосование по почте. У каждого американца бюллетени по почте вызывают улыбку, в особенности у тех, кто сам баллотировался на пост президента или в Конгресс.

Дайен Сэйр, независимый кандидат в президенты США, экс-президент организации Ларуша:

"Одно из обвинений, предъявленных Дональду Трампу (нынешний президент США. - Прим. news.by), заключалось в том, что он говорил о фальсификациях на выборах. И они (демократы. - Прим. news.by) заявили, что это преступление, потому что эксперты утверждают, что их не было".

Если кто-то пытался говорить что-то о фальсификациях на выборах, на YouTube это немедленно удаляли, а канал блокировали.

"Думаю, выборы 2020 года в США были украдены. Это очень вероятно, если посмотреть на толпы. Трамп выступал - приходили 50 тыс. человек. Байден выступал - приходили 12 тыс. человек", - обратила внимание Дайен Сэйр.

Дайен Сэйр лично столкнулась с "таянием" голосов избирателей за одну ночь. "ЦРУ вмешивалось в выборы по всему миру. Нет никаких причин, по которым они не делали бы этого в Америке. Я испытала это на себе, когда баллотировалась против Чака Шумера в Сенат США, где в ночь выборов у меня было 57 тыс. голосов. Тогда часть уже была украдена. На следующее утро их стало 29 тыс., а к концу недели - 25 тыс. Чем больше голосов они подсчитывали, тем меньше их оставалось у меня. Это было настолько нагло!" - возмутилась независимый кандидат в президенты США.

Дайен Сэйр

Итак, больше 2 тыс. человек ворвались в Капитолий. Для их возмущения есть причина - люди представляли американцев, считавших, что их голоса украли, а кандидат Дональд Трамп должен стать президентом. Они хозяйничали в здании Конгресса, гуляли по кабинетам сенаторов, веселились на славу.

"Январистов" обвинили в нападении на сотрудников полиции и приписали еще много статей. 1,6 тыс. человек получили обвинения, более 700 отбыли наказание.

"Это позорно. Независимо от того, согласны вы с протестующими или нет, они устроили беспорядки внутри Капитолия, ломали мебель, проникли на частную территорию. Это также противоречило демократическим процедурам. Нельзя допускать правления толпы. Считаю, что их должны были привлечь к ответственности", - выразил мнение экс-сотрудник Комитета по международным отношениям Сената США Клиффорд Киракоф.

И их привлекли. Но Америка не была бы собой, если бы что-то да не вылилось в прибыльный бизнес. Заключенные стали собирать пожертвования сотнями тысяч долларов, планировали даже снять фильм, а кое-кто пошел в политику. Кто-то пробыл в Капитолии считанные минуты, как Треннис Эванс, и провел в здании 9,5 минут, но успел выпить виски в кабинете члена Палаты представителей США Нэнси Пелоси, занимавшей в то время пост спикера Палаты представителей Конгресса. Каждая минута этого бунта должна была окупиться, и вот появились почти 180 краудфандинговых компаний, заработавших почти 5 млн долларов.

В первый день своего пребывания у власти Дональд Трамп подписал указ о полном помиловании заложников 6 января и сам попал под уголовную статью. Дело выдвинули против уже президента. Между прочим, это стало первым случаем в истории. Позже абсурд прекратили без вынесения решения, а телеканал BBC проявил образцовую непредвзятость - порезал речь Трампа так, словно он призывал к насилию в Капитолии.

Такой фейк на многомиллионную аудиторию в Беларуси даже сложно представить, а на BBC все возможно. Да, посты покинули гендиректор телеканала Тим Дэйви и глава новостного ведомства Дебора Тернесс, а Трамп потребовал 10 млн компенсации, но эфир уже прошел. А впереди у Трампа и "слонов" вновь предстоит новая битва.

Почему промежуточные выборы могут стать политическим потрясением для республиканцев? Правящая партия ждет экзамен - выборов в Конгресс 3 ноября 2026 года. Так вышло, что два вопроса - иммиграция и экономика - фактически привели к победе Трампа в 2024 году. Республиканцы получили Белый дом, контроль над обеими палатами Конгресса. И эти же темы могут стать обузой для "слонов" сейчас.

Пока паниковать рано, сначала нужно увидеть кандидатов, ко всему прочему, у просенатского республиканского Super PAC (комитет с неограниченным законом финансирования выборов и с правом не раскрывать доноров) почти в три раза больше денег, чем у его демократического аналога. А ведь еще есть мега-донор триллионер Илон Маск, который после некоторой перепалки в соцсетях снова оказался за столом Трампа.

3 ноября будут переизбраны все 435 членов Палаты представителей США (они занимают кресло два года) и 33 сенаторов, срок полномочий которых составляет 6 лет. Также изберут сенаторов от Огайо и Флориды. Эти места занимали вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь США Марко Рубио.

"Исторически США очень громко призывали другие страны быть более демократичными, не особо задумываясь, насколько ущербна сама американская демократия, что США никогда не были полноценной демократией, как результаты выборов смещены в пользу одних штатов перед другими, предоставляя одним людям больше прав, чем другим. Например, я живу в Вашингтоне, округ Колумбия. У меня нет представителей в Конгрессе, нет ни сенаторов, ни представителей. Из-за демографической ситуации в Вашингтоне мой голос на президентских выборах практически ничего не значит, а большинство моих местных выборов проходят на безальтернативной основе. Я совсем не чувствую, что у меня есть голос в правительстве", - заявила директор отдела военного анализа Defense Priorities (США) Дженнифер Кавана.

Дженнифер Кавана

Трамп то подбадривал своих призывами выиграть выборы, то вовсе сомневался, стоит ли их проводить, ведь он столько сделал. Сохранение большинства в обеих палатах - вопрос ключевой и сегодня, и в перспективе на 2028-й президентский выборный год. Кроме этого, держим в уме, что помимо реальной жизни и гонки есть еще технологии - то же голосование по почте, которое словно игра в наперстки, где угадать шарик невозможно, ведь его просто нет.

Трамп настаивает на принятии "Закона о спасении Америки". Это реформирование избирательной системы, при которой человек должен подтвердить свою личность и гражданство Соединенных Штатов. Нужно отменить и голосование по почте, которое плодит фейки и является инструментом для манипуляций, оставив голосование по почте только для инвалидов и военнослужащих.

По сути, Трамп не изобрел ничего нового для белорусов. Это давно привычная, прозрачная, легитимная избирательная система. И эти инициативы президента США, чтобы сделать выборы прозрачными, блокируют федеральные суды. Апелляции уходят в Верховный суд, и только там избирательное право США приводят в чувство.

Представить, что кто-то получит бюллетень без предъявления удостоверения личности, в Беларуси немыслимо, а в старейшей непрерывной демократии так. Но со стороны из-за океана, чувствуется, плохо видно, что именно происходит в Беларуси.

Ближе к выборам в США аналитики относят и ускорение трека решений по Украине и Ирану, договоренности как выгодный электоральный рывок для "слонов", но пока множатся лишь эпатажные заявления главы Белого дома. Из последнего Трамп парой слов испортил европейским лидерам саммит НАТО в июле 2026-го.

В общем, ждем ноября с трепетом. Кто будет у руля крупнейшей мировой державы - вопрос важнейший. Пусть дух Анкориджа уже едва уловим, но то, что диалог оказался возможным, уже хорошо. То, что Трамп умеет слышать и звонит с борта самолета Президенту Беларуси Александру Лукашенко с просьбой дать совет, обнадеживает. Такие политики с широким видением, понимающие мир сложным, признающие авторитеты и умеющие обозначить интерес к сделке, дают больше надежды миру, чем спотыкающиеся на каждом шагу. Тем более Трамп свое место в буквальном смысле заработал кровью.

Как штурм Капитолия превратили в многомиллионный бизнес, подробнее смотрите в цикле документальных фильмов "Убить идеалы".

Главное фото: РБК