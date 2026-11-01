Штурм Конституционного суда, или Как Польша раскололась надвое и ищет в этом след Путина

В Польше разворачивается острый политический кризис, который политобозреватели и эксперты характеризуют как попытку государственного переворота.

Формальным поводом стал конфликт вокруг Конституционного суда (трибунала). Премьер-министр Польши Дональд Туск назначил судей, которых президент Кароль Навроцкий отказался утверждать, и стал продвигать собственных кандидатов. Противостояние вылилось в штурм здания суда.

Навроцкий в этот момент летел в Сенегал с визитом. Ему пришлось развернуть самолет. Журналисты отмечали, что его даже не хотели принимать в аэропорту, и военные летчики сажали борт на свой страх и риск.

Премьер Туск в своем обращении к нации обвинил Навроцкого и его союзников из партии "Право и справедливость" (PiS) в уничтожении верховенства права. Многие польские эксперты сходятся во мнении, что вероятность гражданской войны реальна, ведь страна расколота надвое.

Фото: РИА Новости

Происходящее длится годами, приблизительно с 2015 года. Активная фаза началась после того, как PiS ушла в оппозицию, а на ее место пришел Дональд Туск с коалицией. Сначала пытались взять по классике - телеграф, телефон, телевидение. Штурмовали тогда, кстати, польский телеканал TVP Info достаточно активно. Любопытно, что сначала хотели взять телевидение, сейчас пытаются подчинить суд.

Будем откровенны, из страны просто так судьи не убегают. Почему? Некоторый период они были подчинены правящей партии, выполняли ее поручения, затрагивающие интересы "Гражданской платформы". Сегодня коалиции поменялись местами, и теперь не "Право и справедливость" устраивает гонения на политических оппонентов, а "Гражданская платформа" устраивает на нее охоту. В общем, сегодня судья, а завтра подсудимый.

Основатель и председатель партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, которого называют патриархом польской политики, заявил: "Пункты, на каких принципах государство может выйти из ЕС, находятся в заключительных положениях договора о Европейском союзе и в материалах о функционировании европейского права. Все начинается с переговоров. Жесткий метод, рискованный, но все настолько плохо, что стоит использовать и такой способ, если другие не дают результата. Конечно, это требует решимости и согласования позиций".

По большому счету весь сыр-бор начался как раз из-за этих слов - о возможности выйти из Евросоюза. Сейчас это стало политической остеологией: Польша с Брюсселем и Дональдом Туском, или Польша с Вашингтоном и Каролем Навроцким.

Классическая схема раздела Польши реализуется руками поляков на протяжении всей польской истории, как только она начинает играть в большую геополитику. Но Евросоюз не был бы Евросоюзом, если бы не нашел в протестах пресловутый русский след. Польша уже успела обвинить во всем Кремль и президента РФ Владимира Путина, выступившего якобы в качестве режиссера бунта.

Хотя звучали и другие мнения. Профессор Варшавского университета Адам Веломски на своей странице в соцсети X иронично написал: "Уже выяснилось, какая из сторон прошлой ночью действовала по указке Владимира Путина?"

Происходящее вокруг Конституционного суда и противостояние двух лидеров - вершина айсберга, ведь до этого еще был раскол в "Польше-2050" и выход из PiS экс-премьера Польши Матеуша Моравецкого и группы депутатов. Как ни крути, но это влиятельная политика. Моравецкий вышел из PiS только потому, что Качиньский уже пообещал кресло премьера в случае победы в 2027-м году другому человеку - Пшемыславу Чарнеку, который активно критикует и борется с Дональдом Туском.

Польша действительно находится на опасной грани - институциональный конфликт, внутрипартийные расколы и геополитическое противостояние накладываются друг на друга, что создает риск неконтролируемой эскалации.

Главное фото: РИА Новости