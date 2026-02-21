Правительство Туска трещит по швам: приблизит ли раскол в "Польше-2050" досрочные выборы

Фото: sb.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b10b2a86-cc11-4638-a3ba-3d822ded1775/conversions/10b9257a-14ed-4277-ae4d-80bfcfc652ef-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b10b2a86-cc11-4638-a3ba-3d822ded1775/conversions/10b9257a-14ed-4277-ae4d-80bfcfc652ef-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b10b2a86-cc11-4638-a3ba-3d822ded1775/conversions/10b9257a-14ed-4277-ae4d-80bfcfc652ef-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b10b2a86-cc11-4638-a3ba-3d822ded1775/conversions/10b9257a-14ed-4277-ae4d-80bfcfc652ef-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: sb.by

Раздор, который продолжительное время существует в польском политическом истеблишменте, набирает обороты. В партии "Польша-2050", входящей в коалицию премьер-министра Польши Дональда Туска, случился серьезный раскол. Она отделилась практически на 50 % от действующих депутатов Сейма, при этом сформировала свою коалицию внутри парламентской группы под названием Centrum.

Сегодня эта тема крайне важна для Польши, ведь в 2027 году там пройдут парламентские выборы, но в случае продолжения тенденции политических расколов в правящей коалиции, остро встанет вопрос о досрочных выборах. Уже, кстати, руководитель партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский сообщил, что знает о личности, которую партия выдвинет премьер-министром, однако расскажет он об этом только в марте.

Основатель партии "Польша-2050" Шимон Халовня: "Произошло очень печальное и злое событие. Я это говорю как основатель партии "Польша-2050". Мы шли вместе 6 лет, я приглашал к сотрудничеству отдельные группы, людей, лично принял в избирательные списки всех, кто покидает польский клуб "2050-й партии". Я помню борьбу, которая велась с моими коалиционными партнерами по поиску места в избирательных списках тех, кто сегодня говорит: "Спасибо, мы уходим".

А теперь раскроем важность обсуждения этой причины.

В Польше сложилась достаточно шаткая ситуация после потери мандата "Права и справедливости" направления через управление парламентом. Каждая структура, даже 15 человек, образовавшая Centrum и вышедшая из "Польши-2050", может стать золотой акцией при нехватке количества голосов, ведь именно меньшинство может выбить себе такие преференции, о которых многие даже мечтать не могут. Фактически эти 15 человек могут торговать своей лояльностью и получать министерские портфели.

Польский Сейм состоит из 460 человек, куда входят две основные коалиции, имеющие на двоих 270-280 мандатов, и потеря 20 мандатов партией из правящей коалиции Туска - удар в сердце.

Каждые блоки партии PiS и другие мелкие структуры, сформировавшиеся вокруг "Гражданской платформы" Дональда Туска, создают правящую коалицию. Да, они формируют разный образ будущего. Туск считается все-таки больше пробрюссельским, он стремится сохранить участие Польши в Евросоюзе.

Петр Кульпа, экс-министр труда Польши:

"Польша - страна, в которой есть сильный политический конфликт. То, что хотят одни, заблокируют другие. То, что хочет Вашингтон, заблокирует Брюссель, а то, что нужно Брюсселю, заблокирует Вашингтон".

Петр Кульпа, экс-министр труда Польши

"Партия и справедливость" при победе на парламентских выборах 2027 года будет выстраивать другую формацию движения страны - центростремительную и, скорее даже, от Европейского союза к суверенитету. PiS уже неоднократно заявляла о повторении британского сценария и желании выступать суверенным партнером для США, Европы. К слову, недавно глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью немецкому Der Spiegel отметил: "Мы давно работаем над повышением роли Веймарского треугольника - ФРГ, Франции и Польши. Сегодня эта группа может служить инструментом для выработки более широкого консенсуса по европейским вопросам. Германия и Франция вместе сегодня слишком мало из себя представляют в политическом плане, чтобы руководить Европой. У них нет даже блокирующего меньшинства. Польша не только крупнейшая среди тех десяти стран, которые приняли ЕС в 2004 году, но и самая влиятельная".

Фактически глава польского внешнеполитического ведомства призвал отдать его стране бразды правления.

