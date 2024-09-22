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Герои. 3 сезон
Медведи vs Еноты | Экшен-шоу Герои | 3 сезон 7 выпуск
Любителей экстрима ждет новый выпуск третьего сезона телевизионного шоу "Герои", где каждый участник испытает себя и свою команду на прочность. Настоящие герои никогда не сдаются! Они уже готовы ворваться в игру! Им предстоит преодолеть невероятные полосы препятствий, в которых соединились огонь и вода, воздух и высота.
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