Сфера интересов | Беларусь активизирует двустороннюю кооперацию с Зимбабве

Отечественный Бизнес готов усилить подготовку белорусских студентов в области финансовых дисциплин. По мнению экспертов учебные планы не всегда учитывают реалии рынков. Подробности в репортаже программы.

К 2021 году В Евросоюзе намерены отказаться от ПЭТ упаковок, Навязать борьбу пластику планируют и в Беларуси. Расскажем почему стеклянная тара — это не только экология, но еще и экономия.



