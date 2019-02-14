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Сфера интересов | Беларусь активизирует двустороннюю кооперацию с Зимбабве

Отечественный Бизнес готов усилить подготовку белорусских студентов в области финансовых дисциплин. По мнению экспертов учебные планы не всегда учитывают реалии рынков. Подробности в репортаже программы.
К 2021 году В Евросоюзе намерены отказаться от ПЭТ упаковок, Навязать борьбу пластику планируют и в Беларуси. Расскажем почему стеклянная тара — это не только экология, но еще и экономия.

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