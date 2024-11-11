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Сфера интересов
Сфера интересов | Зеленое финансирование предоставляется на более выгодных условиях
• Экономика становится зелёной! Как в Беларуси развивают это направление? • Как повысить инвестактивность в регионах? Знает Банк развития • Регионы, но по союзной линии. Отправимся к соседям в Смоленск, чтобы узнать, а как еще сотрудничать будем
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