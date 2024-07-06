В чем сила коллективной экономики Беларуси при реагировании на природные вызовы?

16.11.2024 13:35

В мире растет число природных катаклизмов. Государства по-разному реагируют на такие вызовы. В странах Запада склоны оставлять простых жителей один на один со стихией. Наша страна, благодаря позиции Президента, коллективно устраняет последствия и оказывает поддержку пострадавшим. - Почему так разняться подходы государств к реагированию на климатические изменения? Алексей Авдонин разложит скрытые взаимосвязи политики и экономики.