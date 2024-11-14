НовостныеРасследованияТок-шоуИнтервьюЭкономическиеИнформационно-аналитическиеХроникально-документальныеПознавательныеРазвлекательныеСпортивныеКонцертыФильмыВажные событияАрхив видеогалереи
Новости экономикиСфера интересовПростая экономика

Новости экономики

Новости экономики | В Китае нашли залежи золота на 82,8 млрд долларов

Последние видео

  • В "Великом камне" появятся проекты с использованием искусственного интеллекта

    В "Великом камне" появятся проекты с использованием искусственного интеллекта

  • Темп роста продаж народного потребления МТЗ за 10 месяцев составил 150%

    Темп роста продаж народного потребления МТЗ за 10 месяцев составил 150%

  • Новый сервис доставки грузов из Китая в Беларусь

    Новый сервис доставки грузов из Китая в Беларусь

  • Под Минском появится новый транспортно-логистический центр

    Под Минском появится новый транспортно-логистический центр

  • Инициатива "Один район - один проект" будет продолжена

    Инициатива "Один район - один проект" будет продолжена

  • Мировые цены на золото могут вырасти в 2025 году

    Мировые цены на золото могут вырасти в 2025 году

  • В Беларуси достигнут высокий уровень самообеспечения по основным видам продовольствия

    В Беларуси достигнут высокий уровень самообеспечения по основным видам продовольствия

  • Биткоин обошел серебро и нефтяную Saudi Aramco

    Биткоин обошел серебро и нефтяную Saudi Aramco

  • Каждый час финансовая система теряет из-за потепления $16 млн.

    Каждый час финансовая система теряет из-за потепления $16 млн.