3.33 RUB
3.47 USD
3.65 EUR
НовостныеРасследованияТок-шоуИнтервьюЭкономическиеИнформационно-аналитическиеХроникально-документальныеПознавательныеРазвлекательныеСпортивныеКонцертыФильмыВажные событияАрхив видеогалереи
Новости экономики
Новости экономики | В Китае нашли залежи золота на 82,8 млрд долларов
Последние видео
В "Великом камне" появятся проекты с использованием искусственного интеллекта
Темп роста продаж народного потребления МТЗ за 10 месяцев составил 150%
Новый сервис доставки грузов из Китая в Беларусь
Под Минском появится новый транспортно-логистический центр
Инициатива "Один район - один проект" будет продолжена
Мировые цены на золото могут вырасти в 2025 году
В Беларуси достигнут высокий уровень самообеспечения по основным видам продовольствия
Биткоин обошел серебро и нефтяную Saudi Aramco
Каждый час финансовая система теряет из-за потепления $16 млн.