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Новости экономики | Планируют на год освобождать от имущественных налогов на новые постройки
Бизнес в Беларуси планируют на год освобождать от имущественных налогов на новые постройки.
Минфин: Беларусь рассчитывает получить последний, седьмой транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития в январе 2019 г.
ЕЭК: Главным приоритетом в 2019 г. станет гармонизация законодательства внутри ЕАЭС.
Автоконцерн Volkswagen и корпорация Ford Motor Company готовы вступить в альянс.
Доллар подешевел, евро и российский рубль подорожали.