Новости экономики | Планируют на год освобождать от имущественных налогов на новые постройки

Бизнес в Беларуси планируют на год освобождать от имущественных налогов на новые постройки.

Минфин: Беларусь рассчитывает получить последний, седьмой транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития в январе 2019 г.

ЕЭК: Главным приоритетом в 2019 г. станет гармонизация законодательства внутри ЕАЭС.

Автоконцерн Volkswagen и корпорация Ford Motor Company готовы вступить в альянс.

Доллар подешевел, евро и российский рубль подорожали.

