Сфера интересов | Для кого и насколько усилят господдержку при строительстве жилья?

Транспорт и логистика как важнейшие факторы эффективного развития экономики. Отметим положительные тенденции и спросим чего не хватает. Все ответы в комментариях экспертов.

Для кого и насколько усилят господдержку при строительстве жилья? И при каких условиях незанятым в экономике вовсе откажут в поддержке? Несколько новых указов прокомментировало профильное министерство. О главных новациях — в нашем сюжете.

Мировые тенденции.В Беларуси создадут аудиторскую палату. Что изменится на отечественном рынке финансовой отчетности? В репортаже программы.



