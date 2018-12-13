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Сфера интересов | Для кого и насколько усилят господдержку при строительстве жилья?
Транспорт и логистика как важнейшие факторы эффективного развития экономики. Отметим положительные тенденции и спросим чего не хватает. Все ответы в комментариях экспертов.
Для кого и насколько усилят господдержку при строительстве жилья? И при каких условиях незанятым в экономике вовсе откажут в поддержке? Несколько новых указов прокомментировало профильное министерство. О главных новациях — в нашем сюжете.
Мировые тенденции.В Беларуси создадут аудиторскую палату. Что изменится на отечественном рынке финансовой отчетности? В репортаже программы.