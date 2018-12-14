Сфера интересов | Эксперт: посредники - зачастую лишнее звено в экономической цепочке

Эксперт: посредники - зачастую лишнее звено в экономической цепочке.

За время действия 30-дневного безвизового режима через национальный аэропорт в страну приехало порядка 35 тыс. иностранных граждан.

Беларусь посетило более 3 млн 620 тыс гостей.

