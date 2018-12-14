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Сфера интересов | Эксперт: посредники - зачастую лишнее звено в экономической цепочке

Эксперт: посредники - зачастую лишнее звено в экономической цепочке.
За время действия 30-дневного безвизового режима через национальный аэропорт в страну приехало порядка 35 тыс. иностранных граждан.
Беларусь посетило более 3 млн 620 тыс гостей.