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Новости экономики | Китайские бриллианты готовятся к выходу на мировой рынок

ЕС выделит больше миллиарда евро на модернизацию транспортной системы Беларуси.
Китайские бриллианты готовятся к выходу на мировой рынок.
И Будапешт стал лучшим туристическим направлением Европы этого года.

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