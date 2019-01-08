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Новости экономики | Минтруда: темп роста реальной заработной платы в 2019 году составит 103,5%
Минтруда: темп роста реальной заработной платы в 2019 году составит 103,5%.
И. Костевич: должна быть онлайн-регистрация приёма и увольнения человека.
Международные резервные активы Беларуси на 1 января 2019 года составили $7,158 млрд.
Госдолг Соединённых Штатов увеличился более чем на $2 трлн за время президентства Трампа.
Баррель нефти Brent подорожал до $56,11.
Суд запретил перевозку пассажиров водителям без лицензии.