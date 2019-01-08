Новости экономики | Минтруда: темп роста реальной заработной платы в 2019 году составит 103,5%

Минтруда: темп роста реальной заработной платы в 2019 году составит 103,5%.

И. Костевич: должна быть онлайн-регистрация приёма и увольнения человека.

Международные резервные активы Беларуси на 1 января 2019 года составили $7,158 млрд.

Госдолг Соединённых Штатов увеличился более чем на $2 трлн за время президентства Трампа.

Баррель нефти Brent подорожал до $56,11.

Суд запретил перевозку пассажиров водителям без лицензии.

