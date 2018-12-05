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21 видео
Новости экономики | Moody's: торговая напряженность замедлит рост мировой экономики05.12.2018
Оборона Отечества02.09.2024
XI Форум регионов Беларуси и России | Инновационная экономика союзного государства28.06.2024
Беларусь и Россия в одном строю | Кто пытается переписать историю?14.05.2024
Чемпионат Беларуси по каратэ 202307.04.2023
Матч-пойнт (08.11.2022)09.11.2022
Матч-пойнт (11.10.2022)14.10.2022
Матч-пойнт (27.09.2022)28.09.2022
Матч-пойнт (13.09.2022)14.09.2022
Открытый чемпионат Республики Беларусь по лёгкой атлетике. Часть 501.09.2022
Открытый чемпионат Республики Беларусь по лёгкой атлетике. Часть 401.09.2022
Открытый чемпионат Республики Беларусь по лёгкой атлетике. Часть 301.09.2022
Открытый чемпионат Республики Беларусь по лёгкой атлетике. Часть 201.09.2022
Открытый чемпионат Республики Беларусь по лёгкой атлетике. Часть 101.09.2022
Матч-пойнт (30.08.2022)30.08.2022
Азбука спорта (26.08.2022)26.08.2022
Славянский базар в Витебске. Видеодневник (18.07.2022)19.07.2022
Славянский базар в Витебске. Видеодневник (17.07.2022)17.07.2022
Славянский базар в Витебске. Видеодневник (16.07.2022)16.07.2022
Славянский базар в Витебске. Видеодневник (15.07.2022)15.07.2022
Славянский базар в Витебске. Видеодневник (14.07.2022)15.07.2022
Новости экономики | Moody's: торговая напряженность замедлит рост мировой экономики
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Предприятия концерна 'Беллесбумпром' увеличили в январе-октябре экспорт продукции на 35,5%.
Moody's: торговая напряженность замедлит рост мировой экономики, несмотря на перемирие США и Китая.
Муниципалитет Дубая запустил крупный проект по переработке мусора в электроэнергию Waste to Energy.(WTE), его мощности хватит, чтобы обеспечивать "чистой энергией" по 120 тыс. домов в год. +топ-3 стран мира.
Купи квартиру – получи 2 спорткара: покупателей пентхаусов в США заманивают подарками.