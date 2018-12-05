Новости экономики | Moody's: торговая напряженность замедлит рост мировой экономики

Предприятия концерна 'Беллесбумпром' увеличили в январе-октябре экспорт продукции на 35,5%.

Moody's: торговая напряженность замедлит рост мировой экономики, несмотря на перемирие США и Китая.

Муниципалитет Дубая запустил крупный проект по переработке мусора в электроэнергию Waste to Energy.(WTE), его мощности хватит, чтобы обеспечивать "чистой энергией" по 120 тыс. домов в год. +топ-3 стран мира.

Купи квартиру – получи 2 спорткара: покупателей пентхаусов в США заманивают подарками.



