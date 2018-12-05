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Новости экономики | Moody's: торговая напряженность замедлит рост мировой экономики

Предприятия концерна 'Беллесбумпром' увеличили в январе-октябре экспорт продукции на 35,5%.
Moody's: торговая напряженность замедлит рост мировой экономики, несмотря на перемирие США и Китая.
Муниципалитет Дубая запустил крупный проект по переработке мусора в электроэнергию Waste to Energy.(WTE), его мощности хватит, чтобы обеспечивать "чистой энергией" по 120 тыс. домов в год. +топ-3 стран мира.
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