3.65 BYN
3.15 BYN
3.43 BYN
Выпуски
21 видео
Сфера интересов | Нацбанк расставил акценты в вопросе ставки рефинансирования08.02.2019
Сфера интересов | Ежегодный форум "Беларусь мясная" собрал более 300 участников08.04.2025
Сфера интересов | Минск и Вьетнам рассчитывают создать совместное сборочное производство тракторов07.04.2025
Сфера интересов | На каких континентах будут представлены белорусские экспозиции в этом году03.04.2025
Сфера интересов | С ноября в маршрутках должен быть платежный терминал02.04.2025
Сфера интересов | Роль банковской системы в реальном секторе экономики01.04.2025
Сфера интересов | Доллар снова осторожно дешевеет. Почему и что дальше?27.03.2025
Сфера интересов | Государственная политика в медицине — о плюсах для экономии и экономики27.03.2025
Сфера интересов | Программа семейного капитала25.03.2025
Сфера интересов | В Беларуси наблюдается высокая инвестактивность24.03.2025
Сфера интересов | В Минфине подвели итоги прошлого года и обозначили главное на 25-й20.03.2025
Сфера интересов | Турчин: об опорах в развитии экономики19.03.2025
Сфера интересов | БелАЭС работает на экономику страны18.03.2025
Сфера интересов | Беларусь и Россия подписали Соглашение о защите прав потребителей17.03.2025
Сфера интересов | Сколько стоит деревянный дом построить? О развитии фирменной торговли Минлесхоза13.03.2025
Сфера интересов | В Беларуси истекают сроки замены кассового оборудования12.03.2025
Сфера интересов | Новый механизм жилищного строительства - белорусам предложат уже готовое жилье11.03.2025
Сфера интересов | Электронная торговля - инструмент продвижения белорусских товаров10.03.2025
Сфера интересов | Работа над формулой справедливой цены продолжается06.03.2025
Сфера интересов | Экспортная стратегия белорусской промышленности05.03.2025
Сфера интересов | В Беларуси создадут систему для отслеживания добавленной стоимости товаров04.03.2025
Сфера интересов | Нацбанк расставил акценты в вопросе ставки рефинансирования
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/ae477f35-63e8-456e-936d-bfd1e68446b2/conversions/4ed776e8-5cee-48d3-96d5-f61fce307e3e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/ae477f35-63e8-456e-936d-bfd1e68446b2/conversions/4ed776e8-5cee-48d3-96d5-f61fce307e3e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/ae477f35-63e8-456e-936d-bfd1e68446b2/conversions/4ed776e8-5cee-48d3-96d5-f61fce307e3e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/tvr/ae477f35-63e8-456e-936d-bfd1e68446b2/conversions/4ed776e8-5cee-48d3-96d5-f61fce307e3e-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.byСфера интересов | Нацбанк расставил акценты в вопросе ставки рефинансирования