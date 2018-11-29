Сфера интересов | Итоги заседания глав правительств Евразийского экономического союза в Минске

Ожидаемые итоги заседания глав правительств Евразийского экономического союза в Минске. Главное требование - справедливая конкуренция на общем рынке. В Евразийском экономическом союзе. Расскажем о ключевых чувствительных направлениях сотрудничества в программе.

Без посредников! Кожзаводам вменяют прямые поставки сырья и готовой продукции! Как отрасль будет работать в новых условиях и когда в белорусской обуви будет больше белорусской кожи? - репортаж нашего корреспондента с кожевенных фабрик.



