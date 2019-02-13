Сфера интересов | Приход лоукостов в областные аэропорты, модернизация республиканских дорог

Приход лоукостов в областные аэропорты, модернизация республиканских дорог и готовность комплекса ко Вторым Европейским играм. Все, чем будет жить транспортная отрасль в этом году — в комментариях министра Алексея Авраменко.

Цифровая экономика завтрашнего дня: умный город, дом и интернет вещей, промышленность и сельское хозяйство, а также почтальон будущего с мини кассой на дому. Новые проекты и технологии для комфортного общения и без лишней траты времени.

Стильно и практично! Как газетные павильоны и остановки общественного транспорта с новым дизайном влияют на развитие инфраструктуры столицы? Эстетические и коммерческие особенности городских объектов - рассмотрим в программе.



