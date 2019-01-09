Сфера интересов | Эксперт: российское банковское сообщество так зачищает поле под себя

1) Почему ЦБ перевел крупнейших форекс-дилеров на нелегальное положение?

2) Кто-то из экспертов уже отметил, что российское банковское сообщество так зачищает поле под себя.

2) В то же время Нацбанк Беларуси постановлением №584 от 7 декабря 2018 года внес поправки в регулирование деятельности форекс-компаний на территории страны. Как написал один из интернет-ресурсов финансовой информации «в надежде, что данный шаг в одночасье превратит страну в центре Европы в Мекку для форекс-трейдеров».

3) Такие разные подходы в странах, которые договорились унифицировать законы своих финансовых рынков.

