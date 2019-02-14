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Новости экономики | Умные технологии диагностики трубопроводов планируют внедрять в Беларуси

Умные технологии диагностики трубопроводов планируют внедрять в Беларуси.
Рейтинг стран по стоимости бензина составили аналитики.
И шоколад может исчезнуть к 2050 году.

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