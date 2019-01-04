Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Сфера интересовНовости экономикиПростая экономика

Новости экономики | В Беларуси впервые выпустили бензин с октановым числом 100

В Беларуси впервые выпустили бензин с октановым числом 100.
В Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень» зарегистрировали 42-е предприятие-резидент.
Рынок недвижимости замер на старте года.
Курс доллара открыл торговый 2019 год на Московской бирже резким краткосрочным ростом.
На торгах БВФБ доллар и российский рубль подорожали, евро подешевел.
Корпорация Apple впервые за 20 лет снизила прогноз по выручке.

Похожие программы