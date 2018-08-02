Бизнес на селе. В Гродненском регионе самый быстрый прирост малого бизнеса на селе.

АПК нового поколения. Под Минском стартовало строительство нового агрокомплекса.

Визит с выгодой. С 2013 года иностранцы могут вернуть НДС после шопинга в белорусских магазинах.

Безопасность карты. В Беларуси участились случаи увода денег с банковских карт в сети интернет.