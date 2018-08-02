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В Гродненском регионе самый быстрый прирост малого бизнеса на селе

02.08.2018

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В Гродненском регионе самый быстрый прирост малого бизнеса на селе

Бизнес на селе. В Гродненском регионе самый быстрый прирост малого бизнеса на селе.
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