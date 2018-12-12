Сфера интересов | В Минске выбрали Предпринимателя года

В Минске выбрали Предпринимателя года. Кто представит белорусский бизнес на международном конкурсе в Монако? И что важнее — финансовые показатели или впечатляющая история успеха? «Сфера интересов» собрала мнения жюри и победителей прошлых лет.

Как за несколько месяцев из убыточного предприятия стать региональным лидером по прибыльности и экспорту. Обратимся к опыту гомельского завода.

От промышленности к переработке. Какое стекло сегодня просит заказчик? И почему переработчики не могут закрыть импортные валютные дыры, если своего сырья в достатке? Выслушаем аргументы представителей одного из крупнейших предприятий.

