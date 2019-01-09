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Новости экономики | "Великий камень" получил статус особой территориальной зоны в ЕАЭС
"Великий камень" получил статус особой территориальной зоны с максимумом преимуществ в ЕАЭС.
Пассажиропоток Национального аэропорта Минск в 2018 году увеличился на 10,3 процента. Беларусь посетили около 60 тыс. иностранцев в рамках действия 30-дневного безвиза.
Ставки по кредитам на недвижимость пошли в рост.
Курсы валют.
Финкомпании вывели из Великобритании более $1 трлн в ожидании Brexit – EY.