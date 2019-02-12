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Новости экономики | Всемирный банк оценил сотрудничество с Беларусью в сфере лесного хозяйства

Всемирный банк назвал сотрудничество с Беларусью в области лесного хозяйства одной из лучших мировых практик.
Белорусы стали больше тратить.
И Париж хочет отсудить у Airbnb миллионы евро.

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