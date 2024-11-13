Новости экономикиСфера интересовПростая экономика

МАРТ Беларуси разрешил включать в цену товара расходы на упаковку при его перевозке

13.11.2024

- В Беларуси скорректированы ценовые правила - Экспорт продовольствия по итогам года составит не менее 8,5 миллиардов долларов - А мобильным операторам ужесточили требования по качеству связи

Выпуски

20 видео

МАРТ Беларуси разрешил включать в цену товара расходы на упаковку при его перевозке