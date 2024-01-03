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Новости экономики | Новогодние скидки на белорусские товары будут действовать до конца января
03.01.2025
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Новости экономики | Новогодние скидки на белорусские товары будут действовать до конца января03.01.2025
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Новости экономики | Беларусь и Россия объединят усилия для развития автомобильных предприятий24.12.2024
Новости экономики | Приоритеты концепции программы социально-экономического развития на 2026-2030 гг23.12.2024
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Новости экономики | Беларусь договорилась в Омане о создании совместных предприятий17.12.2024
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Новости экономики | Белорусские перепелиные яйца готовы поставить в Китай и Грузию13.12.2024
Новости экономики | В Беларуси зафиксировано самое высокое увеличение зарплат среди стран ЕАЭС12.12.2024
Новости экономики | 11.12.202411.12.2024
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Новости экономики | В "Великом камне" - 5 новых резидентов09.12.2024
Новости экономики | БМЗ запускает инновационный проект по переработке металлургической пыли06.12.2024
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