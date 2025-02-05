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Новости экономики | Базовый социальный тариф мобильной связи будет стоить 12 руб

05.02.2025

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Новости экономики | Базовый социальный тариф мобильной связи будет стоить 12 руб

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