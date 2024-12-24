Новости экономики | Беларусь и Россия объединят усилия для развития автомобильных предприятий 24.12.2024

Новости экономики | Приоритеты концепции программы социально-экономического развития на 2026-2030 гг 23.12.2024

Новости экономики | Юань стал четвертой валютой в мире по популярности в мировых платежах 20.12.2024

Новости экономики | Рынок недвижимости в 2024 году побил десятилетний рекорд 19.12.2024

Новости экономики | Нацбанк ввел лимиты на снятие наличных с иностранных карточек 18.12.2024

Новости экономики | Беларусь договорилась в Омане о создании совместных предприятий 17.12.2024

Новости экономики | На Кубе собрали тракторы BELARUS 16.12.2024

Новости экономики | Белорусские перепелиные яйца готовы поставить в Китай и Грузию 13.12.2024

Новости экономики | В Беларуси зафиксировано самое высокое увеличение зарплат среди стран ЕАЭС 12.12.2024

Новости экономики | 11.12.2024 11.12.2024

Новости экономики | Количество миллиардеров в мире выросло 10.12.2024

Новости экономики | В "Великом камне" - 5 новых резидентов 09.12.2024

Новости экономики | БМЗ запускает инновационный проект по переработке металлургической пыли 06.12.2024

Новости экономики | Палата риелторов появится в Беларуси 05.12.2024

Новости экономики | В Беларуси количество электромобилей выросло до 10 тыс 04.12.2024

Новости экономики | Нацбанк продлевает время работы касс для обмена банкнот образца 2000 года 03.12.2024

Новости экономики | В Беларуси с декабря ужесточились требования к качеству мобильной связи 02.12.2024

Новости экономики | Белорусские товары к Новому году будут продавать с двойной скидкой 29.11.2024

Новости экономики | В Беларуси меняется порядок формирования кредитных историй 28.11.2024