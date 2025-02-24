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Новости экономики | Беларусь отгружает торфяную продукцию в 18 стран мира

24.02.2025

- Белорусская молочка открыла в прошлом году новые адреса внешних поставок - Минская компания подключится к строительству метро в Новосибирске - За год электромобили в нашей стране в два раза увеличили расход энергии

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Новости экономики | Беларусь отгружает торфяную продукцию в 18 стран мира

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