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Новости экономики | Белавиа запускает прямые рейсы из Бреста в Санкт-Петербург
17.01.2025
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Новости экономики | Белавиа запускает прямые рейсы из Бреста в Санкт-Петербург17.01.2025
Новости экономики | В Беларуси будет получено около 15 тыс. тонн собственной рыбной продукции16.01.2025
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Новости экономики | ЕАБР оценил рост золотовалютных резервов Беларуси14.01.2025
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Новости экономики | Золотовалютные резервы Беларуси на январь составили 8,923 млрд долларов09.01.2025
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Новости экономики | Беларусь договорилась в Омане о создании совместных предприятий17.12.2024