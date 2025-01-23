Новости экономики | Белорусские депутаты приняли законопроект "О потребительском кредите"

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Новости экономики | Беларусь готовится выпустить опытно-промышленную партию электромобилей10.01.2025
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