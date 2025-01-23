Новости экономики | Белорусские депутаты приняли законопроект "О потребительском кредите" 23.01.2025

Новости экономики | Протяженность сетей природного газа вырастет в Беларуси в 2025 году 22.01.2025

Новости экономики | В Беларуси освоили производство сыров с белой плесенью 21.01.2025

Новости экономики | Белорусские банки: ограничений по приему долларов старого образца нет 20.01.2025

Новости экономики | Белавиа запускает прямые рейсы из Бреста в Санкт-Петербург 17.01.2025

Новости экономики | В Беларуси будет получено около 15 тыс. тонн собственной рыбной продукции 16.01.2025

Новости экономики | Белорусским мобильным операторам запретили подключать платные подписки 15.01.2025

Новости экономики | ЕАБР оценил рост золотовалютных резервов Беларуси 14.01.2025

Новости экономики | Минэкономики установило требование к включаемым в госинвестпрограмму объектам 13.01.2025

Новости экономики | Беларусь готовится выпустить опытно-промышленную партию электромобилей 10.01.2025

Новости экономики | Золотовалютные резервы Беларуси на январь составили 8,923 млрд долларов 09.01.2025

Новости экономики | В Нью-Йорке будут платить за проезд по центральным дорогам в час пик 08.01.2025

Новости экономики | МАРТ выявил нарушения законодательства 06.01.2025

Новости экономики | Новогодние скидки на белорусские товары будут действовать до конца января 03.01.2025

Новости экономики | Население Земли в 2024 году увеличилось почти на 82 млн человек 31.12.2024

Новости экономики | Cпрос на алмазы в мире падает 30.12.2024

Новости экономики | На кого не распространяется земельная амнистия 27.12.2024

Новости экономики | Таиланд меняет правила въезда для белорусов с 1 января 2025 года 26.12.2024

Новости экономики | Беларусь и Россия объединят усилия для развития автомобильных предприятий 24.12.2024