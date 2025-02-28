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Новости экономики | Белорусский пищепром открыл в 2024 году новые рынки

28.02.2025

- Беларусь намерена снизить энергоемкость ВВП на 5% - Азия, Африка, Латинская Америка: расскажем об опорных точках диверсификации экспорта в промышленности - Под Минском откроют производство модулей для строительства зданий

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Новости экономики | Белорусский пищепром открыл в 2024 году новые рынки

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