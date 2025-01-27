RU
BY
ENG

3.41 RUB

3.42 USD

3.56 EUR

Поиск
НовостиПрограмма ТВТелешоуВидеогалерея
Онлайн-вещание

Минск

Логотип
Сфера интересовНовости экономикиПростая экономика

Новости экономики | C февраля детские пособия вырастут на 10,8%

27.01.2025

- В Беларуси повышаются пенсии и пособия - Растет экспорт товаров через биржу в Китай - В России подешевела красная икра

Выпуски

20 видео

Новости экономики | C февраля детские пособия вырастут на 10,8%

Похожие программы