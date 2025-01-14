Сфера интересовНовости экономикиПростая экономика

Новости экономики | ЕАБР оценил рост золотовалютных резервов Беларуси

14.01.2025

Выпуски

20 видео

Новости экономики | ЕАБР оценил рост золотовалютных резервов Беларуси