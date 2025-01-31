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Новости экономики | ЕЭК провела мониторинг уровня инфляции в странах ЕАЭС

31.01.2025

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Новости экономики | ЕЭК провела мониторинг уровня инфляции в странах ЕАЭС

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