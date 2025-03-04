3.60 BYN
3.22 BYN
3.36 BYN
Новости экономики | Макрообзор ЕАБР: зарплаты в Беларуси будут расти
04.03.2025
Выпуски
20 видео
Новости экономики | Макрообзор ЕАБР: зарплаты в Беларуси будут расти04.03.2025
Новости экономики | Представительство Минского автомобильного завода официально открылось в Нью-Дели03.03.2025
Новости экономики | Белорусский пищепром открыл в 2024 году новые рынки28.02.2025
Новости экономики | Количество официально трудоустроенных белорусов выросло на 2 тыс.27.02.2025
Новости экономики | Минстройархитектуры: темп ввода жилья вырос в январе 2025 года на 34,2%26.02.2025
Новости экономики | МАРТ выявил нарушения в 22 объектах торговой сети "Светофор"25.02.2025
Новости экономики | Беларусь отгружает торфяную продукцию в 18 стран мира24.02.2025
Новости экономики | В Беларуси газ в баллонах подорожает на 8 копеек21.02.2025
Новости экономики | МТЗ получил премию в России за лучший промышленный туризм20.02.2025
Новости экономики | В Могилевской области откроют три фермы по выращиванию форели19.02.2025
Новости экономики | Партия техники БЕЛАЗ поставлена в Якутию18.02.2025
Новости экономики | Медицинский туризм в Беларуси за год вырос почти на 20 %17.02.2025
Новости экономики | Беларусь и Китай заметно нарастили перевозки по железной дороге14.02.2025
Новости экономики | В Belavia назвали топ городов, куда летают белорусы13.02.2025
Новости экономики | Белорусские ювелирные изделия разрешили продавать в интернет-магазинах12.02.2025
Новости экономики | Национальный банк планирует выпустить в обращение новую монету11.02.2025
Новости экономики | Самая высокая доходность в 2024 году в России - это золото10.02.2025
Новости экономики | Совмин утвердил перечень товаров, цены на которые регулируются госорганами07.02.2025
Новости экономики | Беларусь и Россия запускают производство "неубиваемого" тягача БАЗ06.02.2025
Новости экономики | Базовый социальный тариф мобильной связи будет стоить 12 руб05.02.2025
Новости экономики | Макрообзор ЕАБР: зарплаты в Беларуси будут расти
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1d2d5aa8-9b62-4c25-972a-196277661aa6/conversions/e3198b1e-d0ad-42af-b6cd-0e44b26b62b4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1d2d5aa8-9b62-4c25-972a-196277661aa6/conversions/e3198b1e-d0ad-42af-b6cd-0e44b26b62b4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1d2d5aa8-9b62-4c25-972a-196277661aa6/conversions/e3198b1e-d0ad-42af-b6cd-0e44b26b62b4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1d2d5aa8-9b62-4c25-972a-196277661aa6/conversions/e3198b1e-d0ad-42af-b6cd-0e44b26b62b4-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.byНовости экономики | Макрообзор ЕАБР: зарплаты в Беларуси будут расти