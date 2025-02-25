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Новости экономики | МАРТ выявил нарушения в 22 объектах торговой сети "Светофор"

25.02.2025

- Строительство в драйверах экономического роста на старте года - Пять резидентов ПВТ в рейтинге 100 лучших аутсорсеров мира - Петербург заработал свыше 770 млн российских рублей от курортного сбора

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Новости экономики | МАРТ выявил нарушения в 22 объектах торговой сети "Светофор"

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