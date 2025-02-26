Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Сфера интересовНовости экономикиПростая экономика

Новости экономики | Минстройархитектуры: темп ввода жилья вырос в январе 2025 года на 34,2%

26.02.2025

- Беларусь выстраивает новые логистические маршруты с Пакистаном - Укрепление биржевого взаимодействия с Казахстаном - В январе на треть выросли объемы ввода жилья в эксплуатацию

Выпуски

20 видео

Новости экономики | Минстройархитектуры: темп ввода жилья вырос в январе 2025 года на 34,2%

Похожие программы