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Новости экономики | МНС: платежные терминалы должны быть установлены в маршрутках с 1 ноября

21.03.2025

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Новости экономики | МНС: платежные терминалы должны быть установлены в маршрутках с 1 ноября

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