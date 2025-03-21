Новости экономики | МНС: платежные терминалы должны быть установлены в маршрутках с 1 ноября 21.03.2025

Новости экономики | В январе - феврале в Беларуси построили 4,7 тыс. новых квартир 20.03.2025

Новости экономики | Белорусы за год купили более 14 тыс. электромобилей 19.03.2025

Новости экономики | Беларусь стала главным поставщиком рапсового масла в Норвегию по итогам 24 года 18.03.2025

Новости экономики | Первый в России технопарк для детей в городе Выкса 17.03.2025

Новости экономики | Уплатить госпошлину в Беларуси теперь можно через ЕРИП 14.03.2025

Новости экономики | В России обратили внимание на риски использования цифрового рубля 13.03.2025

Новости экономики | В Бурятии на берегу озера Байкал построят горнолыжный курорт 12.03.2025

Новости экономики | Беларусь вошла в ТОП-3 поставщиков цветов в Россию 11.03.2025

Новости экономики | В 2023 году доля женского бизнеса в Беларуси вышла на уровень 40 % 10.03.2025

Новости экономики | Рост продаж новых авто в Беларуси продолжается 07.03.2025

Новости экономики | Гарантии банка развития для малого и среднего бизнеса 06.03.2025

Новости экономики | Прямые рейсы между Минском и Челябинском возобновили с 4 марта 05.03.2025

Новости экономики | Макрообзор ЕАБР: зарплаты в Беларуси будут расти 04.03.2025

Новости экономики | Представительство Минского автомобильного завода официально открылось в Нью-Дели 03.03.2025

Новости экономики | Белорусский пищепром открыл в 2024 году новые рынки 28.02.2025

Новости экономики | Количество официально трудоустроенных белорусов выросло на 2 тыс. 27.02.2025

Новости экономики | Минстройархитектуры: темп ввода жилья вырос в январе 2025 года на 34,2% 26.02.2025

Новости экономики | МАРТ выявил нарушения в 22 объектах торговой сети "Светофор" 25.02.2025