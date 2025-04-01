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Новости экономики | На БУТБ зарегистрировалась первая компания из Мьянмы01.04.2025
Новости экономики | С 1 апреля повышаются тарифы на зарядку электромобилей31.03.2025
Новости экономики | Беларусь начала продавать молоко в Сенегал28.03.2025
Новости экономики | В феврале количество занятых в экономике Беларуси возросло на 9,4 тыс. человек27.03.2025
Новости экономики | БелАЗы будут возить золотоносную руду в Красноярском крае26.03.2025
Новости экономики | Удаленная работа: нанимателю не нужно специально оборудовать рабочее место25.03.2025
Новости экономики | Банкам могут разрешить создавать и размещать токены через резидентов ПВТ24.03.2025
Новости экономики | МНС: платежные терминалы должны быть установлены в маршрутках с 1 ноября21.03.2025
Новости экономики | В январе - феврале в Беларуси построили 4,7 тыс. новых квартир20.03.2025
Новости экономики | Белорусы за год купили более 14 тыс. электромобилей19.03.2025
Новости экономики | Беларусь стала главным поставщиком рапсового масла в Норвегию по итогам 24 года18.03.2025
Новости экономики | Первый в России технопарк для детей в городе Выкса17.03.2025
Новости экономики | Уплатить госпошлину в Беларуси теперь можно через ЕРИП14.03.2025
Новости экономики | В России обратили внимание на риски использования цифрового рубля13.03.2025
Новости экономики | В Бурятии на берегу озера Байкал построят горнолыжный курорт12.03.2025
Новости экономики | Беларусь вошла в ТОП-3 поставщиков цветов в Россию11.03.2025
Новости экономики | В 2023 году доля женского бизнеса в Беларуси вышла на уровень 40 %10.03.2025
Новости экономики | Рост продаж новых авто в Беларуси продолжается07.03.2025
Новости экономики | Гарантии банка развития для малого и среднего бизнеса06.03.2025
Новости экономики | Прямые рейсы между Минском и Челябинском возобновили с 4 марта05.03.2025
Новости экономики | На БУТБ зарегистрировалась первая компания из Мьянмы
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