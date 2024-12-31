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Новости экономики | Население Земли в 2024 году увеличилось почти на 82 млн человек

31.12.2024

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Новости экономики | Население Земли в 2024 году увеличилось почти на 82 млн человек