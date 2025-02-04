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Новости экономики | Национальный банк прогнозирует снижение процентных ставок в экономике

04.02.2025

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Новости экономики | Национальный банк прогнозирует снижение процентных ставок в экономике

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