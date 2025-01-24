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Новости экономики | Прибыль «Белкоммунмаша» взлетела в 3 раза - помог российский рынок

24.01.2025

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Новости экономики | Прибыль «Белкоммунмаша» взлетела в 3 раза - помог российский рынок

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