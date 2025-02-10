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Новости экономики | Самая высокая доходность в 2024 году в России - это золото
10.02.2025
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Новости экономики | Самая высокая доходность в 2024 году в России - это золото10.02.2025
Новости экономики | Совмин утвердил перечень товаров, цены на которые регулируются госорганами07.02.2025
Новости экономики | Беларусь и Россия запускают производство "неубиваемого" тягача БАЗ06.02.2025
Новости экономики | Базовый социальный тариф мобильной связи будет стоить 12 руб05.02.2025
Новости экономики | Национальный банк прогнозирует снижение процентных ставок в экономике04.02.2025
Новости экономики | Россия упростила правила перевозки леса для белорусов03.02.2025
Новости экономики | ЕЭК провела мониторинг уровня инфляции в странах ЕАЭС31.01.2025
Новости экономики | Белорусам предложили сообщать о проблемах со связью при оплате товаров30.01.2025
Новости экономики | Стартапы для пожилых людей - новый глобальный тренд29.01.2025
Новости экономики | США введут пошлины на импорт из Колумбии из-за отказа принять рейс с мигрантами28.01.2025
Новости экономики | C февраля детские пособия вырастут на 10,8%27.01.2025
Новости экономики | Прибыль "Белкоммунмаша" взлетела в 3 раза - помог российский рынок24.01.2025
Новости экономики | Белорусские депутаты приняли законопроект "О потребительском кредите"23.01.2025
Новости экономики | Протяженность сетей природного газа вырастет в Беларуси в 2025 году22.01.2025
Новости экономики | В Беларуси освоили производство сыров с белой плесенью21.01.2025
Новости экономики | Белорусские банки: ограничений по приему долларов старого образца нет20.01.2025
Новости экономики | Белавиа запускает прямые рейсы из Бреста в Санкт-Петербург17.01.2025
Новости экономики | В Беларуси будет получено около 15 тыс. тонн собственной рыбной продукции16.01.2025
Новости экономики | Белорусским мобильным операторам запретили подключать платные подписки15.01.2025
Новости экономики | ЕАБР оценил рост золотовалютных резервов Беларуси14.01.2025