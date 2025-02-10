Новости экономики | Самая высокая доходность в 2024 году в России - это золото 10.02.2025

Новости экономики | Совмин утвердил перечень товаров, цены на которые регулируются госорганами 07.02.2025

Новости экономики | Беларусь и Россия запускают производство "неубиваемого" тягача БАЗ 06.02.2025

Новости экономики | Базовый социальный тариф мобильной связи будет стоить 12 руб 05.02.2025

Новости экономики | Национальный банк прогнозирует снижение процентных ставок в экономике 04.02.2025

Новости экономики | Россия упростила правила перевозки леса для белорусов 03.02.2025

Новости экономики | ЕЭК провела мониторинг уровня инфляции в странах ЕАЭС 31.01.2025

Новости экономики | Белорусам предложили сообщать о проблемах со связью при оплате товаров 30.01.2025

Новости экономики | Стартапы для пожилых людей - новый глобальный тренд 29.01.2025

Новости экономики | США введут пошлины на импорт из Колумбии из-за отказа принять рейс с мигрантами 28.01.2025

Новости экономики | C февраля детские пособия вырастут на 10,8% 27.01.2025

Новости экономики | Прибыль "Белкоммунмаша" взлетела в 3 раза - помог российский рынок 24.01.2025

Новости экономики | Белорусские депутаты приняли законопроект "О потребительском кредите" 23.01.2025

Новости экономики | Протяженность сетей природного газа вырастет в Беларуси в 2025 году 22.01.2025

Новости экономики | В Беларуси освоили производство сыров с белой плесенью 21.01.2025

Новости экономики | Белорусские банки: ограничений по приему долларов старого образца нет 20.01.2025

Новости экономики | Белавиа запускает прямые рейсы из Бреста в Санкт-Петербург 17.01.2025

Новости экономики | В Беларуси будет получено около 15 тыс. тонн собственной рыбной продукции 16.01.2025

Новости экономики | Белорусским мобильным операторам запретили подключать платные подписки 15.01.2025